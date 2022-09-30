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Происшествия30 сентября 2022 11:55

В Ростовской области ДТП унесло жизнь пассажира иномарки, есть пострадавший

Ранее автоинспекторы назвали предварительные причины аварии
Ангелина СКИБА
На дороге Renault и «ГАЗель Next»

На дороге Renault и «ГАЗель Next»

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области в ДТП погиб пассажир автомобиля Renault, водитель этой же машины получил травмы. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Волгоград - Каменск вчера, 29 сентября, около 19 часов. Предварительно, 35-летний владелец Renault проигнорировал знак «уступи дорогу», выехал на перекресток и столкнулся с грузовиком «ГАЗель Next».

Донским автолюбителям напоминают: за рулем нужно строго соблюдать ПДД. Нельзя превышать скорость и совершать резкие маневры. Необходимо всегда выдерживать боковой интервал и дистанцию.

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