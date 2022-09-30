В День интернета пройдут мероприятия, посвященные кибербезопасности Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал на всей территории РФ серию лекций и мастер-классов по обучению безопасной работе в Сети, приурочив их ко Дню интернета, который ежегодно отмечается в России 30 сентября. После бесед на тему кибербезопасности сотрудники провайдера передадут в городские и школьные библиотеки страны тираж книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», подготовленной при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар». Библиотеки также получат ссылку на скачивание книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

- Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной. И очень важно знать базовые правила безопасного поведения, — сказал генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

По всей стране пройдут лекции для школьников, занятия с преподавателями-участниками кибердружин, торжественные передачи тиражей в городские и школьные библиотеки. В столицах регионов Юга, кроме городских библиотек, лекции по кибербезопасности пройдут в библиотеках детских IT-парков — «Кванториумах».

«Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия «Цифровая этика детства», созданная альянсом.

С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».