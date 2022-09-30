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Общество30 сентября 2022 12:28

Получение кредитов наличными населением упростил банк ВТБ

Теперь на руки смогут выдавать до 1,5 млн рублей
Ангелина СКИБА
Получение кредитов наличными населением упростил банк ВТБ

Получение кредитов наличными населением упростил банк ВТБ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 октября банк ВТБ повышает сумму наличных, выдаваемых по кредитам без подтверждения занятости клиента. Теперь на таких условиях в финансовом учреждении можно будет получить до 1,5 млн рублей. Отметим, у те, кто не являются зарплатными клиентами банка, должны будут предоставлять только паспорта и справки о доходах.

- Мы планомерно упрощаем доступ к финансированию. Новое решение нашего банка о повышении суммы с полумиллиона рублей до полутора, которую можно получить всего по двум документам, - логичное продолжение этой политики. Это позволит большему количеству людей оперативно и комфортно получать средства, - рассказал начальник управления «Потребительское кредитование» банка Евгений Благинин.

НАША СПРАВКА

По сообщению банка, оформить заявку на кредит наличными можно на официальном сайте, в мобильном приложении, по телефону 1000 или в офисе банка. Минимальная ставка при заявке онлайн и оформлении страхования - от 5,4%. Максимальный срок кредита - 7 лет, при этом в случае непредвиденных ситуаций можно раз в шесть месяцев пропускать платеж без штрафов. Зарплатные клиенты банка и те, кто оформляют экспресс-кредиты до 100 тысяч рублей, как и ранее, могут получить средства, предъявив только паспорт.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.