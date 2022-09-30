Получение кредитов наличными населением упростил банк ВТБ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 октября банк ВТБ повышает сумму наличных, выдаваемых по кредитам без подтверждения занятости клиента. Теперь на таких условиях в финансовом учреждении можно будет получить до 1,5 млн рублей. Отметим, у те, кто не являются зарплатными клиентами банка, должны будут предоставлять только паспорта и справки о доходах.

- Мы планомерно упрощаем доступ к финансированию. Новое решение нашего банка о повышении суммы с полумиллиона рублей до полутора, которую можно получить всего по двум документам, - логичное продолжение этой политики. Это позволит большему количеству людей оперативно и комфортно получать средства, - рассказал начальник управления «Потребительское кредитование» банка Евгений Благинин.

НАША СПРАВКА

По сообщению банка, оформить заявку на кредит наличными можно на официальном сайте, в мобильном приложении, по телефону 1000 или в офисе банка. Минимальная ставка при заявке онлайн и оформлении страхования - от 5,4%. Максимальный срок кредита - 7 лет, при этом в случае непредвиденных ситуаций можно раз в шесть месяцев пропускать платеж без штрафов. Зарплатные клиенты банка и те, кто оформляют экспресс-кредиты до 100 тысяч рублей, как и ранее, могут получить средства, предъявив только паспорт.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.