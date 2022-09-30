Лучших учителей Ростова наградил сити-менеджер Алексей Логвиненко

Учитель - профессия, значимая во все времена Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лучших педагогов Ростова-на-Дону в преддверии Дня учителя наградил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации сообщил о торжественной церемонии в своем телеграм-канале.

Известно, что благодарственные письма получили Лидия Гуртовая, Маргарита Ефимова, Наталья Клепка, Екатерина Карнаухова, Елена Полежаева, Ирина Суляева, Семен Цацак и Елена Черевкова.

- Учитель - профессия, значимая во все времена. Школа всегда была очагом просвещения. Сегодня работники образования должны быть профессионально грамотными, а также осознавать суть глубоких перемен, которые происходят в обществе. В эти непростые времена донские специалисты приняли в свою педагогическую семью 40 учителей из Донецкой и Луганской народных республик. Это еще раз доказывает наше единение и желание быть вместе, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер отметил, что 1 сентября 2022 года трудовой путь в школах Ростова начали 300 молодых учителей.

- Уверен, они привнесут новые веяния и современные форматы в учебный процесс. Дорогие педагоги, спасибо вам за активную гражданскую позицию и высокий профессионализм, - добавил Алексей Логвиненко.

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