Власти: почти 38 млн рублей выделили социальным объектам Таганрога

Оборудование и мебель приобретут для больниц, роддома и учреждений образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 38 млн рублей выделили социальным объектам Таганрога. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Деньги направят из резервного фонда региона. 32,6 млн рублей пойдут на разработку и получение технологического и ценового аудита для реконструкции зданий БСМП. Еще около 330 тысяч рублей в рамках этих работ добавят из местной казны на условиях софинансирования.

На оставшиеся средства собираются закупить бытовую технику для детской поликлиники №2 и новое оборудование для больниц № 1 и 7. Кроме того, медицинский инвентарь и мебель обновят в родильном доме. Также компьютерную, мультимедийную технику и кухонное оборудование приобретут для пяти учреждений образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плавучий причал для круизных судов в Таганроге возведут до конца мая 2023 года

Монтаж платформы ведут с августа 2022 года (подробности)