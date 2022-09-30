В Ростовской области появится штаб по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта. Фото: Правительство РО

В донском регионе появится новый штаб, который будет заниматься вопросами строительства, проведения реконструкций и капитального ремонта местных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Его сотрудники будут обеспечивать взаимодействие региональных исполнительных властей с федеральными, с органами местного самоуправления, субъектами естественных монополий и ресурсоснабжающими организациями. Главой штаба будет являться заместитель губернатора Ростовской области министр транспорта Владимир Окунев.

В составе штаба будут руководители органов исполнительной власти донского региона. Им предстоит заняться вопросами проектирования, строительства и реконструкции различных инфраструктурных объектов, которые являются социально значимыми. Сотрудниками органа могут стать и руководители различных донских предприятий. Они уже получили специальные приглашения.

- Наша задача - сопровождать важные для региона проекты от стадии подготовки технического задания до момента полного завершения работ и ввода объектов в эксплуатацию. Все спорные и проблемные вопросы мы будем решать в ходе проведения заседаний штаба, - сообщил Владимир Окунев.

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