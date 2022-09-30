Губернатор Ростовской области прокомментировал принятие новых территорий в состав России

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал подписание договоров о принятии новых территорий в состав России. Свое мнение глава региона выразил в телеграм-канале.

- Сегодня, безусловно, исторический день для нашего государства. Наши соседи, наши единокровные братья воссоединились с Родиной. Судьбоносное событие!, - написал Василий Голубев.

Напомним, сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов, которые состоялись в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Глава государства отметил, что объединение четырех субъектов с Россией - воля миллионов людей, которые отстояли свое право, закрепленное в первой статье Устава ООН.

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