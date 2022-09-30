67-летнего шахтинца в резиновых шлепанцах уже сутки разыскивают в Ростовской области. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области уже сутки разыскивают пожилого мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" в Ростовской области.

67-летний Николай Викторович Дубов вышел из дома на прогулку в городе Шахты 29 сентября и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. На связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 175 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и серые глаза. На момент исчезновения он был одет в серую клетчатую рубашку, синие или черные спортивные штаны и черные резиновые шлепанцы.

- Помогите найти человека, он нуждается в медицинской помощи. Нужна помощь добровольцев, - говорится в сообщении.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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