На Дону власти осудили вопросы гармонизации межнациональных отношений. Фото: Правительство РО

В Ростове состоялось заседание круглого стола, на котором обсуждались вопросы гармонизации межэтнических отношений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Участники мероприятия также поговорили о совершенствовании методов профилактики межэтнических конфликтов на Дону и воспитания культуры межнационального общения. Коснулись на заседании и сохранения нематериального культурного наследия народов России.

Стоит отметить, что в данный момент в регионе дружно проживают более 150 различных национальностей.

- Наша основная задача в это сложное для нашей страны время – оставаться сплоченными, воспитывать в подрастающем поколении чувства патриотизма и единства со своим народом. Крайне важно, чтобы отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурное многообразие, - сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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