В Ростове элитная иномарка снесла дорожное ограждение из-за подрезавшего ее авто. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове элитная иномарка снесла дорожное награждение. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 30 сентября, около половины второго дня в районе дома №72 по проспекту Ленина. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля BMW ехал со стороны переулка Сельскохозяйственного в сторону переулка Автомобильного. В какой-то момент его подрезал неустановленный автомобиль, и уходя от столкновения, водитель иномарки снес дорожное ограждение на регулируемом пешеходном переходе. В результате аварии автомобиль получил механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области таксист снес ограждение моста.

В результате аварии пострадала только машина.