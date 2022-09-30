Тысячи ростовчан пришли на акцию в поддержку присоединенных республик Донбасса. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

Тысячи жителей донской столицы побывали на акции в поддержку присоединенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

В пятницу, 30 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении этих регионов в состав России.

На акцию, которая прошла в парке Левобережном, пришли тысячи ростовчан.

- Историческое событие по воссоединению Донбасса с Российской Федерацией приветствует весь Ростов! - написал сити-менеджер.

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Ребята посетили и тематические выставки.