На участке Южного подъезда к Ростову открыли движение по всем восьми полосам. Фото: Автодор

В донском регионе открыли движение на участке Южного подъезда к Ростову. Ранее там была проведена реконструкция, в ходе которой дорога была расширена до восьми полос.

Во время реконструкции на четвертом километре дороги построили эстакаду над проезжей частью, которая теперь обеспечивает безопасный разворот в сторону Батайска, Краснодара и Западного подъезда к донской столице.

Кроме того, была обновлена транспортная развязка и на седьмом километре дороги. В этом месте на двух съездах в направлении Батайска были оборудованы две дополнительные полосы движения. А также достроили дополнительный съезд «Краснодар - Батайск».

Работы проводились по всем актуальным требованиям безопасности движения. На этом участке дороги установлено светодиодное освещение, барьерные ограждения, новые дорожные знаки и нанесена разметка.

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