В октябре по Ростовской области ударят морозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в предстоящем октябре будет переменчивой, но привычной для донского региона. Такой прогноз дали синоптики центра Gismeteo.

В первые дни месяца будет еще достаточно тепло. Столбики термометров временами будут подниматься выше +20 градусов. Погода будет стоять ясная и солнечная. Ночью температура опустится до +13...+16 градусов. Ближе к середине месяца станет по-осеннему прохладно.

Во второй половине месяца дневная температура воздуха будет держаться на отметках в +8..+14 градусов. В темное время суток возможно похолодание до +2. Эти дни будут в основном дождливыми, что типично для донской осени. Но настоящие холода придут под конец октября.

Уже в 20-х числах месяца ночью температура будет опускаться до -3 градусов. По прогнозам синоптиков, есть даже вероятность выпадения мокрого снега с дождем. Но днем столбики термометров по-прежнему будут держаться на плюсовых отметках.

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