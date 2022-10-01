В Западном районе Ростова появятся два новых детских сада, построенных по нацпроекту

Два новых садика скоро примут дошколят Западного. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону, в Западном районе города, скоро появятся два новых детских сада. Их строят в рамках нацпроекта «Демография». Об этом рассказали в правительстве Ростовской области. Подробностями во время объездов строительных объектов поделился первый первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Детский сад на улице Жмайлова сможет принять 110 дошколят. При этом детсад должен был открыться еще год назад, но подрядчик не выполнил условия контракта, и осенью 2019 года работы на объекте были остановлены. Тогда пришлось выбирать нового исполнителя и сроки сдачи отодвинулись на год. На сегодня здание уже практически готово - на 98 процентов, и в конце ноября его собираются сдавать в эксплуатацию.

- Все, что касается Западного, обеспеченность инфраструктурой как по дошкольным, так и по школьным образованиям – это важная задача, - обратил внимание Игорь Гуськов. - Мест не хватает, в школах дети учатся в две смены.

Еще один новый садик с нетерпением ждут в микрорайоне Левенцовский. На объекте на улице Ткачева работы кипят - сад готов на 77 процентов. В правительстве приводят информацию от подрядчика: инженерные работы уже выполнены, подведена вода, канализация и электрика. К отопительному сезону планируется подключить теплоснабжение.

Помимо учреждений для дошколят, Игорь Гуськов посетил и школы, которые строятся в рамках нацпроекта «Образование», - в микрорайонах ЮФУ и в Левенцовке.

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