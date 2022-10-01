Главный синоптик Ростовской области Елена Назарова предупредила о похолодании в октябре до -3

Первые заморозки придут на Дон уже в октябре. Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики предупреждают о первых заморозках до -3 градусов в Ростовской области в октябре. Подробный прогноз на месяц для читателей "КП - Ростов-на-Дону" озвучила в интервью начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам главного синоптика области, после по-летнему теплого первого дня месяца. Со второго октября и до конца первой декады практически каждый день ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, а днем +16 - 21.

Во вторую десятидневку месяца каждодневных дождей не будет, но зонтик иногда пригодится. Ночью будет +6 - 11, днем от +14 до +19.

А в третьей декаде октября практически каждый день будет дождливо. Ночью от +4 до +9, а в последние пять дней месяца еще прохладнее - от +1 до +6 с заморозками до -3. Днем от +12 до +17.

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