Тысячи ростовчан присоединились к митингу-концерту "Мы вместе"

Ростовчане отпраздновали вхождение новых регионов в Россию в парке Левобережном. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовчане побывали на митинге-концерте "Мы вместе" в парке "Левобережный" в пятницу, 30 сентября и поддержали исторический выбор жителей Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России. В этот день президент Владимир Путин вместе с главами четырех регионов подписал соглашения о принятии этих территорий в состав Российской Федерации.

- Мы с 2014 года плечом к плечу вместе. Помогали во всем: и детей вывозили, и боевые вопросы решали, - рассказал руководитель областного отделения организации «Боевое братство» Юрий Блиджян. - Сегодня мы счастливы оттого, что этот день настал. Они вернулись в семью русских народов, они вернулись на Родину, они вернулись в Россию! Мы стали богаче на 10 миллионов человек!

Напомним, митинг-концерт организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Ростовской области.

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