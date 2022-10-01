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Происшествия1 октября 2022 8:04

В Ростовской области "Ока" наехала на 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пешеход попала в больницу
Татьяна ТИХОНОВА
Пострадавшая попала в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Пострадавшая попала в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Азове Ростовской области 16-летняя девушка пострадала в ДТП на пешеходном переходе. Авария произошла в пятницу, 30 сентября. Деталями происшествия поделились в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- ДТП произошло около 14 часов. По предварительным данным, на Кагальницком шоссе 42-летний водитель за рулем автомобиля "Ока" совершил наезд на 16-летнюю девушку, - уточнили в Госавтоинспекции.

Добавим, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадала девушка-пешеход, ее госпитализировали в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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