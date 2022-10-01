В центре Ростова 14-летняя девочка попала под колеса иномарки

Ребенку понадобилась медицинская помощь. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове, на Театральном проспекте, в районе дома № 59, 14-летняя девочка-пешеход пострадала в ДТП. Авария произошла в пятницу, 30 сентября, в конце рабочего дня. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Сообщение о ДТП поступило в 17.50. По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем "Хенде Солярис", двигаясь от улицы М. Горького в сторону Большой Садовой, на пересечении Театрального проспекта и Пушкинской улицы, допустила наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала девочка-пешеход, и ей понадобилась медицинская помощь. Сейчас представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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