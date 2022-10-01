«Горячую линию» по частичной мобилизации открыли в прокуратуре Ростовской области

Помимо службы 122 ведомства организовали свои "горячие линии" по частичной мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Ростовской области организована «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. Свою работу она начала в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- С сегодняшнего дня в прокуратуре Ростовской области начала работу «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Специальная «горячая линия» будет работать ежедневно, - уточнили в прокуратуре региона.

Специалисты будут принимать звонки и отвечать на вопросы жителей региона каждый день с 9.00 до 18.00. Свои вопросы можно задать по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» прокуратуры Ростовской области - 8(863)-210-55-99.

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