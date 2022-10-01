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Общество1 октября 2022 11:55

«Горячую линию» по частичной мобилизации открыли в прокуратуре Ростовской области

Специалисты отвечают на вопросы ежедневно
Татьяна ТИХОНОВА
Помимо службы 122 ведомства организовали свои "горячие линии" по частичной мобилизации.

Помимо службы 122 ведомства организовали свои "горячие линии" по частичной мобилизации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Ростовской области организована «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. Свою работу она начала в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- С сегодняшнего дня в прокуратуре Ростовской области начала работу «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Специальная «горячая линия» будет работать ежедневно, - уточнили в прокуратуре региона.

Специалисты будут принимать звонки и отвечать на вопросы жителей региона каждый день с 9.00 до 18.00. Свои вопросы можно задать по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» прокуратуры Ростовской области - 8(863)-210-55-99.

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