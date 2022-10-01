Ростовчанка хотела омолодиться и потеряла более 100 тысяч рублей

Пройдя по ссылке от "продавца", женщина потеряла 105 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в полицию обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о краже 105 тысяч рублей с банковского счета. Подробностями происшествия с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Главном управлении МВД по Ростовской области.

- Потерпевшая рассказала, что на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений в Интернете нашла косметический аппарат и написала продавцу, что хочет его купить, - пояснили в полиции. - Незнакомец предложил обговорить детали заказа в мессенджере.

Классическая завязка сюжета о мошенничестве продолжилась традиционно — продавец прислал СМС со ссылкой на оплату заказа. Женщина, не подозревая обмана, перешла по ней и ввела реквизиты своей карты, после чего с ее банковского счета были списаны 105 тысяч рублей. Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой интернет-мошенников, обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - уточнили в пресс-службе. - Правоохранительные органы устанавливают причастных к делу лиц.

Также в полиции напомнили ростовчанам, что нужно быть бдительными с информацией о банковском счете в Интернете.

- Если продавец или покупатель под различными предлогами пытаются выяснить у вас персональные данные и подробную информацию о вашей банковской карте, немедленно прекратите с ними разговор. Для перевода денег на вашу карту покупателю достаточно знать лишь ее лицевой номер или номер банковского счета, - инструктируют полицейские.

Также правоохранители призывают не совершать предоплату до того как покупатели не увидят товар и лично не убедятся в его качестве. И, конечно, не вводить на неизвестных сайтах реквизиты банковской карты.

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