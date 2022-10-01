Ростовский СКА одержал победу над волгоградским «Ротором» в домашнем матче

Весь матч игроки держали болельщиков в напряжении. Фото: пресс-служба СКА Ростов-на-Дону

Ростовский клуб СКА победил на своем поле команду «Ротор» из Волгограда. Матч в рамках 11 тура Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги прошел на стадионе «Труд» в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

От ростовской команды на поле в основном составе вышли Сафронов, Ерохин, Сухарев, Бочко, Машуков, Воротников, Варичев, Коробов, Котельников, Стрельчук и Каменщиков.

Первый тайм клубы провели с нулевой ничьей, а на 72-й минуте Дмитрий Каменщиков забил гол в ворота волгоградцев. Этот же счет удалось сохранить до финального свистка.

- В целом сама игра, как мы и предполагали, много было борьбы, никто не хотел уступать, и, наверное, поэтому не так было много моментов, хотя выбегали в хорошие контратаки, но не хватало именно последнего паса, или мы очень спешили или наоборот задерживали атаку. Но, учитывая потенциал «Ротора» в нападении, четко сыграли в защите, - прокомментировал игру главный тренер СКА Ростов-на-Дону Геннадий Бондарук. - Во втором тайме потихоньку наращивали преимущество, забили гол и получили заслуженную победу.

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