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Общество2 октября 2022 8:33

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области

Вечером воскресенья и в понедельник дончан ждет непогода
Татьяна ТИХОНОВА
Лучше остаться дома вечером в воскресенье. Непогода продержится до утра понедельника.

Лучше остаться дома вечером в воскресенье. Непогода продержится до утра понедельника.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером воскресенья, 2 октября, и в ночь на понедельник, 3 октября, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по Ростовской области.

- В период с 18 до 20 часов и до конца суток второго октября, а также ночью и утром третьего октября местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, и усиление ветра до 20 - 24 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе МЧС.

В такую непогоду спасатели рекомендуют не оставлять машины под деревьями, а также не ходить под плохо закрепленными рекламными конструкциями.

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