Идею кредитной амнистии для мобилизованных поддержали 67% ростовчан

Двое из трех ростовчан считают, что кредитные каникулы мобилизованным нужны. Фото: Мария ЛЕНЦ

Двое из трех ростовчан, или 67 процентов от опрошенных, поддерживают идею кредитной амнистии для мобилизованных. Больше всего сторонников такой меры нашлось среди тех, кто пользовался кредитами в течение последних шести месяцев. В опросе сервиса SuperJob, который был проведен в третьей декаде сентября, участвовали представители активного населения Ростова.

Напомним, КПРФ предложила провести в России кредитную амнистию для мобилизованных. Именно амнистию, а не кредитные каникулы, о которых ранее сообщил Центробанк. Согласно данным опроса, 67% проголосовавших в нем ростовчан согласны с тем, что такая мера будет справедливой компенсацией за риск, который берут на себя участники специальной военной операции. А десятая часть опрошенных выступила против такой инициативы, объясняя позицию тем, что благодаря своей зарплате мобилизованные смогут выплачивать кредиты.

Среди сторонников кредитной амнистии 76 процентов мужчин и 56 процентов женщин. Среди тех, кто имеет доход выше 80 тысяч рублей, меру поддержали 74 процента. Также больше поддержки предложение нашло у тех, кто пользовался кредитом в последние полгода — 77 процентов опрошенных, а среди тех, у кого кредитов нет, - 66 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О медали родители узнали по телевизору: Сына ветерана из Калмыкии наградили за мужество при участии в спецоперации

За героизм во время спецоперации медалью Жукова наградили сына ветерана из Калмыкии (подробнее)