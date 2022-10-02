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Политика2 октября 2022 9:23

Идею кредитной амнистии для мобилизованных поддержали 67% ростовчан

Среди сторонников инициативы больше мужчин, чем женщин
Татьяна ТИХОНОВА
Двое из трех ростовчан считают, что кредитные каникулы мобилизованным нужны.

Двое из трех ростовчан считают, что кредитные каникулы мобилизованным нужны.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Двое из трех ростовчан, или 67 процентов от опрошенных, поддерживают идею кредитной амнистии для мобилизованных. Больше всего сторонников такой меры нашлось среди тех, кто пользовался кредитами в течение последних шести месяцев. В опросе сервиса SuperJob, который был проведен в третьей декаде сентября, участвовали представители активного населения Ростова.

Напомним, КПРФ предложила провести в России кредитную амнистию для мобилизованных. Именно амнистию, а не кредитные каникулы, о которых ранее сообщил Центробанк. Согласно данным опроса, 67% проголосовавших в нем ростовчан согласны с тем, что такая мера будет справедливой компенсацией за риск, который берут на себя участники специальной военной операции. А десятая часть опрошенных выступила против такой инициативы, объясняя позицию тем, что благодаря своей зарплате мобилизованные смогут выплачивать кредиты.

Среди сторонников кредитной амнистии 76 процентов мужчин и 56 процентов женщин. Среди тех, кто имеет доход выше 80 тысяч рублей, меру поддержали 74 процента. Также больше поддержки предложение нашло у тех, кто пользовался кредитом в последние полгода — 77 процентов опрошенных, а среди тех, у кого кредитов нет, - 66 процентов.

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