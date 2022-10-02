Стала известна дата начала отопительного сезона в Таганроге

Жителям домов с центральным отоплением придется утепляться до 17 октября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопительный сезон в Таганроге стартует в середине октября. Точную дату — 17 октября — назначили городские власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации приморского города.

- Постановление администрации подписал глава Михаил Солоницин, - уточнили в пресс-службе.

Но в некоторых учреждениях может потеплеть раньше.

- Объекты социальной сферы — больницы, детские сады, школы и другие — могут начать отопительный сезон с третьего октября, оставив заявку, - добавили в администрации.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу погоды на октябрь от Ростовского гидрометцентра, в октябре температура воздуха будет снижаться постепенно. Во второй декаде месяца на Дону ожидается дневная температура до +19 градусов.

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