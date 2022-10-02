В Ростовской области 51-летний скутерист погиб в ДТП

Водитель погиб на месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Утром в воскресенье, 2 октября, в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием скутериста. Подробности рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Сегодня около 10 часов, по предварительным данным, в Орловском районе в двух с половиной километрах от хутора Гундорова 51-летний водитель за рулем скутера «Стелс» не справился с управлением, и его транспортное средство опрокинулось, - уточнили в Госавтоинспекции. - В результате аварии водитель, управлявший скутером без мотошлема, погиб на месте.

Также в ГИБДД добавили, что транспортное средство было не зарегистрировано, но это разрешено — скутеры с объемом двигателя до 50 кубометров регистрации не требуют. Водительское удостоверение погибший имел.

Сейчас представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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