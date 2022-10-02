Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с такси в Ростовской области

Ребенка везли поздно ночью в такси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области пятилетний ребенок пострадал в аварии с участием такси в ночь на воскресенье, 2 октября. О ДТП, произошедшем в Таганроге, сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 0.15 по предварительным данным, в переулке Малосодовый, 53-летний таксист на «Ладе Весте» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в опору электропередач, - рассказали в Госавтоинспекции. - После этого автомобиль по инерции проехал дальше, прежде чем не врезался в кирпичный забор.

В результате ДТП пострадал пассажир — пятилетний ребенок, которого перевозили в детском удерживающем устройстве. Его пришлось доставить в ближайшее медучреждение. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

- Использование детского удерживающего устройства позволяет избежать тяжелых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия, - подчеркнули в Госавтоинспекции. И напомнили, что перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, наказывается штрафом в тысячу рублей.

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