Свыше 14 тысячи человек пересекли границу Ростовской области к воскресенью

С февраля границу области пересекли более 3 миллионов человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на воскресенье, 2 октября, за минувшие сутки границу Ростовской области пересекли 14,5 тысячи человек. Такие данные были зафиксированы на пограничных пунктах пропуска граждан. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

Напомним, речь идет о людях, которые пешком, на личном транспорте и на автобусах пересекли границу. Среди новых прибывших были также представители сопредельных территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Добавим, границу России в Ростовской области каждый день пересекают десятки тысяч человек. А с февраля текущего года пограничники зафиксировали свыше 3,3 миллиона человек, среди которых более 500 тысяч — дети.

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