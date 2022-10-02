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Происшествия2 октября 2022 12:03

Мужчина попал под колеса машины в Ростове

Ему сразу начали оказывать помощь
Татьяна ТИХОНОВА
Сообщение о происшествии пришло во втором часу дня. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

Сообщение о происшествии пришло во втором часу дня. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

В воскресенье, 2 октября, в Ростове-на-Дону пешеход попал под колеса автомобиля. Видео в места происшествия прислали в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» очевидцы.

- Все произошло в районе Сельмаш, на улице Страны Советов, как ехать в сторону проходной «Ростсельмаша», - прокомментировал свои кадры читатель «КП».

Как видно на кадрах, посреди проезжей части лежит мужчина. Вокруг него собрались несколько человек, которые пытаются оказать ему помощь. Движение по той полосе, где лежал пострадавший, на время остановилось. Автомобилисты ждали.

Надеемся, что мужчина сильно не пострадал, поскольку в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области ответили, что информации о ДТП в том районе сегодня не поступало.

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