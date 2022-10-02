В Ростове 2 октября завершился сезон работы городских фонтанов

Фонтаны законсервируют до 1 мая. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Телеграм

В воскресенье, 2 октября, в Ростове-на-Дону завершился сезон работы фонтанов. Их отключили до следующей весны. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко в своем микроблоге в Телеграм.

- В октябре искусственным сооружениям предстоит пройти процедуру консервации на зиму, - прокомментировал сити-менеджер.

Как уточнил глава городской администрации, специализированная организация демонтирует форсунки и насосы с последующей продувкой технологических трубопроводов сжатым воздухом, установку заглушек на них и канализационные сливы.

Кроме того, на фонтане «Театральный» соберут металлический каркас. Чашу фонтана закроют профлистами и огородят металлическим забором. Сезон работы фонтанов возобновится 1 мая.

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