Туристический поезд с раненными во время спецоперации военными прибыл в Ростов

2 октября поезд "Своих не бросаем" прибыл в донскую столицу. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В воскресенье, 2 октября, в Ростов приехал специальный туристический поезд «Своих не бросаем» с военнослужащими. Пройдя реабилитацию после ранений, полученных в ходе специальной военной операции, они отправились в круиз по Кавказу, разработанный совместно Минобороны и РЖД. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

Первый рейс отбыл 1 октября с Казанского вокзала в Москве. Планируется два таких рейса, в которых отдохнут более 80 военнослужащих и члены их семей, а также семьи погибших в ходе спецоперации военных.

Круиз продлится неделю. Ночью поезд будет в пути, а днем пассажиры выйдут на экскурсии в пяти южных городах, увидят Эльбрус и горы Чечни.

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