Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 октября 2022 18:58

В Ростовской области мусоровоз опрокинулся и перекрыл дорогу

Для исправления ситуации пришлось привлекать подъемный кран
Татьяна ТИХОНОВА
Мусоровоз на колеса ставил подъемный кран. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

Мусоровоз на колеса ставил подъемный кран. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

В воскресенье, 2 октября, на трассе в Ростовской области мусоровоз опрокинулся на проезжую часть и перегородил дорогу для других автомобилей. ДТП произошло между селом Чалтырь и хутором Недвиговка. Видео с места происшествия публикуют ростовчане в соцсетях.

Около восьми часов вечера в одном из ростовских пабликов появилось видео, на котором видно, что на проезжей части лежит опрокинутый мусоровоз. Его ставит на колеса тяжелая техника — подъемный кран. На месте находились и сотрудники экстренных служб.

В это время автомобили, идущие в попутном направлении, ожидают восстановления движения. А по дороге разбросан мусор, вылетевший из машины.

В отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области в данный момент уточняют информацию о произошедшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель большегруза заживо сгорел после ДТП на трассе Ростов - Ставрополь

Лобовое столкновение произошло в Песчанокопском районе (подробнее)