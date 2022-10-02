Синоптик Елена Назарова: первые заморозки придут в Ростовскую область в октябре

Похолодание в октябре будет наступать постепенно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В октябре Ростов и область ожидает теплая и дождливая погода, но в конце месяца придут первые заморозки. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам Елены Николаевны, в первой декаде месяца практически каждый день будет дождливым с температурой днем до +21, во второй декаде средняя температура по области составит +19. В третьей декаде дожди будут идти практически каждый день, а в последние пять дней месяца наступят первые морозы — по ночам будет до -3.

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