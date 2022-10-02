Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2022 19:19

Синоптик Елена Назарова: первые заморозки придут в Ростовскую область в октябре

И рассказала подробный прогноз на второй месяц осени читателям «КП»
Татьяна ТИХОНОВА
Похолодание в октябре будет наступать постепенно.

Похолодание в октябре будет наступать постепенно.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В октябре Ростов и область ожидает теплая и дождливая погода, но в конце месяца придут первые заморозки. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам Елены Николаевны, в первой декаде месяца практически каждый день будет дождливым с температурой днем до +21, во второй декаде средняя температура по области составит +19. В третьей декаде дожди будут идти практически каждый день, а в последние пять дней месяца наступят первые морозы — по ночам будет до -3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна дата начала отопительного сезона в Таганроге

Точную дату назвал глава администрации города (подробнее)