Синоптик Елена Назарова: первые заморозки придут в Ростовскую область в октябре

Похолодание в октябре будет наступать постепенно.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В октябре Ростов и область ожидает теплая и дождливая погода, но в конце месяца придут первые заморозки. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
По словам Елены Николаевны, в первой декаде месяца практически каждый день будет дождливым с температурой днем до +21, во второй декаде средняя температура по области составит +19. В третьей декаде дожди будут идти практически каждый день, а в последние пять дней месяца наступят первые морозы — по ночам будет до -3.
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