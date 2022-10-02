Ростовчане заинтересовались ценами на бронежилеты для мобилизованных

Ростовчане ищут бронежилеты подешевле в Сети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области повысился интерес к ценам на бронежилеты в интернете. Стоимость обсуждают в комментариях на странице «КП — Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» к постам о специальной военной операции. Люди пишут о сильно возросших ценах на обмундирование на сайтах объявлений в Сети.

Корреспонденты «КП» изучили цены на бесплатных досках объявлений в Интернете. Самый дорогой экземпляр в Ростовской области на нескольких сайтах стоит 40 тысяч рублей и находится в Зверево. Цены на защитные шлемы достигает 35-40 тысяч рублей.

Напомним, губернатор Василий Голубев подписал постановление, согласно которому к середине октября призванные из Ростовской области мобилизованные запасники получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. При этом военный комиссар региона Игорь Егоров в интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» пояснил, что с собой призванным нужно брать личные вещи, а форму, оружие и средства защиты им выдадут в армии.

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По словам Игоря Егорова, призванные по частичной мобилизации будут получать около 200 тысяч рублей (подробнее)