В прокуратуре Ростовской области начали отвечать на вопросы по частичной мобилизации

Помимо службы 122 ведомства организовали свои "горячие линии" по частичной мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Ростовской области организовали работу «горячей линии» по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Горячая линия работает уже три дня, с пятницы, 30 сентября. Специалисты ответят на вопросы по исполнению законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.

- Специальная «горячая линия» будет работать ежедневно, - добавили в прокуратуре Ростовской области.

Звонки от жителей донского региона принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00. Интересующие вопросы можно задать по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» прокуратуры Ростовской области - 8(863)-210-55-99.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О выплатах, отсрочке, брони и фейках: На главные вопросы о частичной мобилизации ответил военком Ростовской области Игорь Егоров

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров отвечает на вопросы по частичной мобилизации (подробнее)