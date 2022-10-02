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Политика2 октября 2022 19:59

В прокуратуре Ростовской области начали отвечать на вопросы по частичной мобилизации

«Горячая линия» работает ежедневно
Татьяна ТИХОНОВА
Помимо службы 122 ведомства организовали свои "горячие линии" по частичной мобилизации.

Помимо службы 122 ведомства организовали свои "горячие линии" по частичной мобилизации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Ростовской области организовали работу «горячей линии» по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Горячая линия работает уже три дня, с пятницы, 30 сентября. Специалисты ответят на вопросы по исполнению законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.

- Специальная «горячая линия» будет работать ежедневно, - добавили в прокуратуре Ростовской области.

Звонки от жителей донского региона принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00. Интересующие вопросы можно задать по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» прокуратуры Ростовской области - 8(863)-210-55-99.

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