Благоустройство территории рядом с домом культуры в донском хуторе обойдется в 2,5 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области благоустроят территорию рядом с домом культуры в одном из местных хуторов. На эти нужды планируется потратить 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим домом культуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 10 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнением работ по благоустройству территории, прилегающей к модульному дому культуры в хуторе Северном Целинского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из бюджета самого дома культуры. Все работы необходимо выполнить до 31 октября.

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