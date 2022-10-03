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Общество3 октября 2022 4:00

Благоустройство территории рядом с домом культуры в донском хуторе обойдется в 2,5 миллиона рублей

Все работы необходимо выполнить до 31 октября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Благоустройство территории рядом с домом культуры в донском хуторе обойдется в 2,5 миллиона рублей.

Благоустройство территории рядом с домом культуры в донском хуторе обойдется в 2,5 миллиона рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области благоустроят территорию рядом с домом культуры в одном из местных хуторов. На эти нужды планируется потратить 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим домом культуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 10 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнением работ по благоустройству территории, прилегающей к модульному дому культуры в хуторе Северном Целинского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из бюджета самого дома культуры. Все работы необходимо выполнить до 31 октября.

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Об этом сообщил губернатор на открытии парка «Левобережный».