Отключения света в Ростове-на-Дону 3 октября 2022 года: город ждут массовые отключения электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 3 октября 2022 года: электричество отключат в десятках домов. Света не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В понедельник, 3 октября, с 9.00 до 17.00 света не будет по улицам Пестеля, 3–53 и 4–52, Бондаренко, 3–9 и 2–8, Маркова, 8–24, Дундича, 26–62 и 23–67, Конституционная, 66–84 и 63–101, 20 лет Октября, 72–114 и 81–125, Кемеровская, 70–114 и 65–109, Калужская, 82–96 и 103–127, Глинки, 98–120 и 95–119, Мурманская, 96–126 и 91–117, Камская, 92–118 и 101–127, Волжская, 110–138 и 101–127, Брестская, 2–36, Карбышева, 30–42, 1-я Грамши, 15–39 и 30–60, 2-я Грамши, 57–91 и 54–72, Гончарова, 26–38 и 29–39, Можайская, 35–47, 1-я Баррикадная, 36, в переулках Ковалева, 5–11 и 2–12, и Медный, 8, на улицах Русская, 9–19 и 32–74, Токарная, 29–31, 44–70, 80/6, 82/3 2/3.

С 9.00 до 18.00 без электричества останутся адреса по улицам Ченцова, 37–69, 6-я Линия, 58, 10-я Линия, 85 и 92, 14-я Линия, 64–78, Станиславского, 241/54 и в переулке Грибоедовский, 6.

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