Ростовский СКА обыграл волгоградский "Ротор"на домашнем стадионе. Фото: ФК СКА.

Ростовский футбольный клуб СКА обыграл на домашнем стадионе волгоградский "Ротор". Игра 11-го тура второй лиги окончилась со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

Ростовчане боролись до последнего. Счет удалось открыть только под конец игры - на 71-й минуте матча. Гол забил ростовский армеец Дмитрий Каменщиков. Отметим, что уже на 87-й минуте он же был удален судьей с поля.

Следующая встреча этих команд теперь состоится только в 2023 году 8 апреля. Матч пройдет на волгоградском стадионе. Клубы сыграют в рамках 23 тура второй лиги.

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