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Общество3 октября 2022 5:57

Первый понедельник октября в Ростове будет пасмурным и прохладным

Дне воздух прогреется до +20 градусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Первый понедельник октября в Ростове будет пасмурным и прохладным.

Первый понедельник октября в Ростове будет пасмурным и прохладным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове первый понедельник октября будет пасмурным и довольно прохладным. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В дневные часы воздух прогреется лишь до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +12 градусов. Погода за окном будет стоять в основном облачная, но иногда из-за туч будет выглядывать солнце.

Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет небольшим, его максимальная скорость будет составлять всего пять метров в секунду.

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