Первый понедельник октября в Ростове будет пасмурным и прохладным.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове первый понедельник октября будет пасмурным и довольно прохладным. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.
В дневные часы воздух прогреется лишь до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +12 градусов. Погода за окном будет стоять в основном облачная, но иногда из-за туч будет выглядывать солнце.
Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет небольшим, его максимальная скорость будет составлять всего пять метров в секунду.
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