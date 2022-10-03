Первый понедельник октября в Ростове будет пасмурным и прохладным. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове первый понедельник октября будет пасмурным и довольно прохладным. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В дневные часы воздух прогреется лишь до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +12 градусов. Погода за окном будет стоять в основном облачная, но иногда из-за туч будет выглядывать солнце.

Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет небольшим, его максимальная скорость будет составлять всего пять метров в секунду.

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