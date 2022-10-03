Территорию старого аэропорта Ростова хотят освободить от его главного резидента

Специалисты Министерства имущества выяснило выяснили, что взлетно-посадочная полоса в старом аэропорту отсутствует. Фото: пресс-служба аэропорта Ростова-на-Дону.

Министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области через суд пытается расторгнуть договор аренды, заключенный с одним из резидентов старого аэропорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщает еженедельник «Город N».

По данным издания, площадь арендованного компанией «Аэро-Сити» участка составляет 85 гектаров. На нем расположена грунтовая взлетно-посадочная полоса. Данный договор аренды был заключен в 2016 году и предполагал действие аренды до 2064 года. Но летом 2022 года специалисты Министерства имущества выяснило выяснили, что собственно взлетно-посадочная полоса сейчас здесь отсутствует, поэтому и договор аренды на отсутствующий объект должен быть расторгнут.

Отметим, что общая площадь участка, занимаемого участком для будущей застройки старого аэропорта составляет около 368 гектаров. 350,2 гектара из них находятся в долгосрочной аренде у частной компании. Разрыв договора аренды необходим для реализации проекта комплексного освоения территории, сообщает издание.

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