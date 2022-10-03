В Ростовской области у браконьера забрали сотню раков и почти 400 штук рыбы

У браконьера изъяли мешок с раками. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в Сальском районе, около водохранилища, задержали 38-летнего мужчину, который промышлял незаконной рыбалкой, рассказали полицейские на транспорте.

Безработный ловил рыбу с лодки, вдалеке от берега. Так, у мужчины нашли 380 штук рыбы разной породы.

Кроме того, злоумышленник промышлял и раками. У него обнаружили несколько ловушек. Изъяли также около сотни раков.

- Сумма ущерба составила более ста тысяч рублей. Также известно, что житель Ростовской области уже привлекался к уголовной ответственности за браконьерство, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

В отношении подозреваемого завели дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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