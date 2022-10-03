В Ростове завершили сезон фонтанов

Специалисты демонтируют форсунки и насосы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фонтаны Ростова-на-Дону отключили до следующей весны. В течение октября на объектах проведут процедуру консервации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Специалисты демонтируют форсунки и насосы, а также продуют трубопроводы сжатым воздухом, установят заглушки и канализационные сливы, - написал Алексей Логвиненко.

Добавим, на фонтане «Театральный» должны собрать металлический каркас, чашу закроют профильными листами. После этого сооружение огородят металлическим забором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный синоптик Ростовской области Елена Назарова предупредила о похолодании в октябре до -3

Первые заморозки ожидаются в третьей декаде месяца (подробности)