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Общество3 октября 2022 8:33

В Ростове завершили сезон фонтанов

Воду на эти сооружения уже не подают
Ангелина СКИБА
Специалисты демонтируют форсунки и насосы

Специалисты демонтируют форсунки и насосы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фонтаны Ростова-на-Дону отключили до следующей весны. В течение октября на объектах проведут процедуру консервации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Специалисты демонтируют форсунки и насосы, а также продуют трубопроводы сжатым воздухом, установят заглушки и канализационные сливы, - написал Алексей Логвиненко.

Добавим, на фонтане «Театральный» должны собрать металлический каркас, чашу закроют профильными листами. После этого сооружение огородят металлическим забором.

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