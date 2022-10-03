Из-за неосторожности людей в многоэтажке Таганрога вспыхнул пожар

Речь идет о происшествии на улице Сызраного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области пожарные Таганрога потушили пламя, которое разгорелось в жилой 9-этажке из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом утром 3 октября рассказали в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Речь идет о происшествии, которое зафиксировали днем ранее на улице Сызраного. В здании вспыхнула одна из квартир. Дело могло принять плохой оборот, но сотрудники экстренной службы успели вовремя - огонь остановили на площади в 2 кв. метра, также был спасен один человек.

Как добавили в МЧС, возгорание потушили очень быстро. Известно, что от локализации горения до полной ликвидации прошло всего 2 минуты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на трассе опрокинулся мусоровоз, есть пострадавший

Сотрудники ГИБДД озвучили предварительную версию случившегося (подробности)