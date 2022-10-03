18 тонн топлива пытались спрятать на иностранном теплоходе в Ростовской области

Нарушители пытались помещать замерам с помощью техники. Фото" пресс-служба Южного таможенного управления
В Ростовской области на теплоходе из Турции обнаружили более 18 лишних тонн топлива. Нарушители надеялись скрыть перевес от проверки, но в итоге заработали административную статью, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Как пояснили в ведомстве, махинации раскрыли в порту донской столицы. Работники иностранного судна установили устройства, которые мешали точным замерам, однако это не укрылось от донских специалистов.
- При проверке было установлено, что в емкостях находится на 18 288 кг больше топлива, чем было задекларировано. В связи с этим в отношении судовладельца завели дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров»), - рассказали в Южном таможенном управлении.
Добавим, образцы нелегального топлива уже отправили на экспертизу - лабораторные исследования помогут выяснить итоговую стоимость груза.
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