Суд Новочеркасска запретил сайты с проститутками и геями

Отметим, что в России запрещена информация порнографического и гомосексуального характера, поскольку она может нанести ущерб нравственности детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области суд постановил запретить сайты, на которых идет пропаганда нетрадиционных отношений и проституции. Об этом 3 октября "КП-Ростов-на-Дону" сообщили в Новочеркасском суде.

По информации ведомства, прокуратура обратилась в суд с тем, чтобы ограничить действия нескольких доменов в интернете. На сайтах предлагались различные услуги проституток и геев. Отметим, что в России запрещена информация порнографического и гомосексуального характера, поскольку она может нанести ущерб нравственности детей.

Новочеркасский суд удовлетворил требования истца и вынес постановление о запрете найденных в интернете веб-страниц.

- В суд часто поступают подобные исковые заявления. Недавно по ним были приняты процессуальные решения, и теперь дело закрыто окончательно, – сообщили в суде.

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