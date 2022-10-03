В Ростове по маршруту №20 начнут курсировать новые автобусы

Новая техника в автопарк перевозчика поступила накануне Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 октября в Ростове-на-Дону на маршрут №20 «поселок Первомайский - Центральный Рынок» должны выпустить новые автобусы. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Речь идет о машинах малого класса марки «ГАЗель CITY» с низкими полами, пандусами, а также системами кондиционирования воздуха и автоматического распознавания остановок.

Новая техника поступила накануне. Теперь она заменит некоторые автобусы среднего класса, возраст которых составляет около 9 лет. Напомним, направление №20 в донской столице обслуживает компания «Ростовпассажиртранс».

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