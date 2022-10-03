Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 10:32

В Ростове по маршруту №20 начнут курсировать новые автобусы

Речь идет о машинах малого класса
Ангелина СКИБА
Новая техника в автопарк перевозчика поступила накануне

Новая техника в автопарк перевозчика поступила накануне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 октября в Ростове-на-Дону на маршрут №20 «поселок Первомайский - Центральный Рынок» должны выпустить новые автобусы. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Речь идет о машинах малого класса марки «ГАЗель CITY» с низкими полами, пандусами, а также системами кондиционирования воздуха и автоматического распознавания остановок.

Новая техника поступила накануне. Теперь она заменит некоторые автобусы среднего класса, возраст которых составляет около 9 лет. Напомним, направление №20 в донской столице обслуживает компания «Ростовпассажиртранс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове завершили сезон фонтанов

Воду на эти сооружения уже не подают (подробности)