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Общество3 октября 2022 11:12

Московский режиссер снимает в Ростовской области фильм-антиутопию

Кинопритчу о конце времени под казачьи напевы снимают на Дону
Татьяна ТИХОНОВА
Сказка-антиутопия расскажет о выживании в недалеком будущем.

Сказка-антиутопия расскажет о выживании в недалеком будущем.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Белокалитвинском районе Ростовской области идут съемки художественного фильма «Ветер». Режиссер кинокартины Сергей Члиянц известен как продюсер известных фильмов «Бумер», «Мама, не горюй!» и «Живой». Наши коллеги из 1Rnd пообщались с представителями кинокомпании о ходе съемок.

Съемочной площадкой для некоторых сцен стали живописные места у подножия гор-близнецов, которые местные называют Две сестры.

Главные роли исполняют молодой актер, который служит в Московском художественном театре им. А.П. Чехова, Даниил Феофанов, и герой криминальных детективных сериалов Олег Васильков.

Фильм создают в формате неспешной притчи. Сюжет разворачивается в недалеком будущем в южных окраинах. После войны герои, чтобы выжить, уходят из дома искать пропитание. В пути по мистическим просторам они ведут беседы о конце света, жизни и смерти.

Автор кинокартины считает, что снимает фильм в жанре сказки-антиутопии, в которой пойдет речь о будущем цивилизации, конфликте людей и природы, о патриотизме. И чтобы придать налет будущего, донские пейзажи наполнят еще и компьютерной графикой.

В Ростовской области съемочная группа проведет еще несколько недель.

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