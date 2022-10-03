Московский режиссер снимает в Ростовской области фильм-антиутопию

Сказка-антиутопия расскажет о выживании в недалеком будущем. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Белокалитвинском районе Ростовской области идут съемки художественного фильма «Ветер». Режиссер кинокартины Сергей Члиянц известен как продюсер известных фильмов «Бумер», «Мама, не горюй!» и «Живой». Наши коллеги из 1Rnd пообщались с представителями кинокомпании о ходе съемок.

Съемочной площадкой для некоторых сцен стали живописные места у подножия гор-близнецов, которые местные называют Две сестры.

Главные роли исполняют молодой актер, который служит в Московском художественном театре им. А.П. Чехова, Даниил Феофанов, и герой криминальных детективных сериалов Олег Васильков.

Фильм создают в формате неспешной притчи. Сюжет разворачивается в недалеком будущем в южных окраинах. После войны герои, чтобы выжить, уходят из дома искать пропитание. В пути по мистическим просторам они ведут беседы о конце света, жизни и смерти.

Автор кинокартины считает, что снимает фильм в жанре сказки-антиутопии, в которой пойдет речь о будущем цивилизации, конфликте людей и природы, о патриотизме. И чтобы придать налет будущего, донские пейзажи наполнят еще и компьютерной графикой.

В Ростовской области съемочная группа проведет еще несколько недель.

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