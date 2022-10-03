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Общество3 октября 2022 12:04

В Ростовской области попросили не публиковать личные данные мобилизованных бойцов

Речь идет о комментариях с указанием информации, которой могут воспользоваться преступники
Ангелина СКИБА
Обращаться с жалобами и вопросами лучше в официальные инстанции или на горячие линии

Обращаться с жалобами и вопросами лучше в официальные инстанции или на горячие линии

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителям Ростовской области напомнили об опасности публикации персональных данных в открытых источниках - например, в комментариях под новостями или постами в социальных сетях. Предупреждение поступило от донских властей.

- Данными могут воспользоваться нечистоплотные граждане, - пояснили в официальном сообщении.

Этот вопрос подняли после того, как люди начали указывать в сети подробную информацию о неправомерных, по их мнению, случаях мобилизации.

Обратиться с вопросами или пожаловаться можно по телефонам службы «122», по горячей линии, по специальному номеру телефона прокуратуры. Также есть возможность написать электронное письмо на сайте правительства региона. Кроме того, на Дону запустили телеграм-бот с ответами на самые актуальные вопросы по частичной мобилизации.

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