В Ростовской области попросили не публиковать личные данные мобилизованных бойцов

Обращаться с жалобами и вопросами лучше в официальные инстанции или на горячие линии Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителям Ростовской области напомнили об опасности публикации персональных данных в открытых источниках - например, в комментариях под новостями или постами в социальных сетях. Предупреждение поступило от донских властей.

- Данными могут воспользоваться нечистоплотные граждане, - пояснили в официальном сообщении.

Этот вопрос подняли после того, как люди начали указывать в сети подробную информацию о неправомерных, по их мнению, случаях мобилизации.

Обратиться с вопросами или пожаловаться можно по телефонам службы «122», по горячей линии, по специальному номеру телефона прокуратуры. Также есть возможность написать электронное письмо на сайте правительства региона. Кроме того, на Дону запустили телеграм-бот с ответами на самые актуальные вопросы по частичной мобилизации.

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