В правительстве Ростовской области рассказали, куда обращаться по вопросу неправомерной мобилизации

Жители могут направить обращение в электронную приемную по ссылке. Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Ростовской области сообщили, куда стоит обращаться гражданам, если они не согласны с решением о мобилизации. Об этом рассказали в региональном пресс-центре 3 октября.

- Рабочая группа при правительстве Ростовской области совместно с соответствующими службами рассматривают все обращения по вопросу неправомерной мобилизации, поступившие в правительство области, а также через ТГ-канал, другие социальные сети губернатора и правительства области, - прокомментировали в пресс-центре.

Жители могут направить обращение в электронную приемную по ссылке. В правительстве уточнили, что не стоит оставлять личные данные и раскрывать подробности ситуации в открытых источниках, в том числе в комментариях в telegram-канале губернатора. Лучше описать суть вопроса, а все детали указать в обращении на почту, которую указывает представитель донского правительства в канале, - mobil@donland.ru

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Фотографии, сделанные на Дону, появились на страницах Washington Post, Associated Press и New York Time

(Подробности)