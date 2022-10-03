Производитель прудовой рыбы из Ростовской области запустил поставки в Луганскую и Донецкую области

Рыбное хозяйство из Семикракорска запустило реализацию своей продукции в Луганской и Донецкой областях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбное прудовое хозяйство из города Семикракорска Ростовской области запустило реализацию своей продукции в Луганской и Донецкой областях. Однако из-за жаркой погоды в донском регионе рыбы на всех желающих может не хватить. Об этом со ссылкой на руководителя компании Александра Ершова сообщает еженедельник «Город N».

- В прошлом году у нас рыбы хватило только до мая, - вспоминает руководитель хозяйства Александр Ершов. - В этом году, по моим ощущениям, она закончится в марте. Потому что в прошлом году в это время мы сидели и ждали, когда расторгуются те, кому негде содержать рыбу в зимних условиях. Сейчас у нас реализация такая, что я начинаю притормаживать ценой. Потому что оставить в марте-апреле народ без рыбы и себя без денег — это неправильно.

В свою очередь, производитель прудовой рыбы считает Луганскую и Донецкую области серьезными потребителями. И если раньше проблема была в том, что предприниматели не могли понять, являются ли эти области заграницей или нет, то теперь все научились работать с этими регионами. Поставки осуществляются также и в Крым. Много рыбы, по словам производителя, покупают заказчики из Сочи, где из-за притока отдыхающих повышенный спрос и своих рыбных ресурсов не хватает. По данным издания, компания из Семикаракорска поставляет рыбу и в Казахстан, откуда она идет в Китай.

- Казахи рыбу не едят, они закупают у нас охлажденную продукцию, - рассказывает Ершов. - Там она проходит через цех и дальше едет в Китай в виде филе. В Китае наша рыба расхватывается как горячие пирожки, так как с точки зрения экологии наша рыба и их рыба — это небо и земля.

Донской рыбопроизводитель считает, что объемы выращивания рыбы можно увеличить. Но для этого нужно использовать более дорогие корма. Что вызовет рост себестоимости продукции.

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