С 3 октября Ростовский зоопарк перешел на на осенне-зимний режим

Ростовчане смогут увидеть обитателей зоопарка с 9:00 до 18:00. Фото: сайт Ростовского зоопарка.

Ростовский-на-Дону зоопарк с понедельника, 3 октября, переходит на осенне-зимний режим работы. Об этом говорится на сайте зверинца.

Двери зоосада теперь открыты с 8:00 до 18:00. Ростовчане и гости города смогут увидеть обитателей зоосада ежедневно с 9:00 до 18:00. Кассы будут работать до 17:30 - на входе с Зоологической улицы, и до 17:00 - на входе с улицы Ленина.

Ранее сообщалось, что временно исполняющей обязанности директора Ростовского зоопарка стала Юлия Соболева, занимающая в Управлении культуры донской столицы должность заместителя начальника Управления и одновременно начальника отдела развития инфраструктуры отрасли. До этого директором зоопарка в Ростове был Александр Жадобин.

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